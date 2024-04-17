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  • Робили ще у 1990-х: українські електромобілі від автобуса до експортної «Таврії»

Робили ще у 1990-х: українські електромобілі від автобуса до експортної «Таврії»

Сьогодні 17:21
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Сьогодні у світі бум на електромобілі. Усі намагаються пересісти на транспорт, якому не потрібен бензин чи дизель, щоб їздити, і якщо ще кілька років тому на ринку було представлено лише пару марок-виробників «електричок», то сьогодні кожен автовиробник випускає як машини з ДВС, так і ті, у яких під капотом є зарядні батареї. В Україні намагалися створити електромобілі ще понад 50 років тому.

Новости Днепра про Робили ще у 1990-х: українські електромобілі від автобуса до експортної «Таврії»

Журналісти dnepr.info зібрали добірку авто, які робилися в нашій країні і при цьому їздили не бензином, а електрикою.

Електроавтобус

На початку 1950-х років у стінах Львівського автобусного заводу було випущено кілька дослідних зразків машин для локальних перевезень пасажирів: ЛАЗ НАМІ-750 вантажопідйомністю 500 кг та ЛАЗ НАМІ -751, вантажопідйомністю 1,5 тонни. Батареї в них стояли нікілієві, а корпус був із алюмінію. Запас ходу складав у середньому 55 км, а щоб зарядити фургон потрібно було від 4 до 6 годин.

Говорять, що кілька машин відпрацювали понад 5 років в автопарках, але масове виробництво так і не було запущено.

Новости Днепра про Робили ще у 1990-х: українські електромобілі від автобуса до експортної «Таврії»

Модернізований «Запорожець»

На кафедрі електричних машин Запорізького машинобудівного інституту на початку 1970-х модернізував «Запорожець» ЗАЗ-966. На машину встановили імпульсний перетворювач струм, що дозволяло дозувати тягу електромотора з мінімальними втратами перетворення енергії. Батареї на машині були свинцево-кислотні, без підзарядки машина могла проїхати до 100 км.

Новости Днепра про Робили ще у 1990-х: українські електромобілі від автобуса до експортної «Таврії»

Експортна «Таврія»

На початку 1990-х років на Запорізькому автозаводі з конвеєра зійшла «Таврія» з електроприводом – ЗАЗ 1109. Під капотом у неї були свинцево-кислотні батареї, запас ходу становив до 140 км, а максимально машина розганялася до 100 км. Заряджати її можна було від розетки, а коштувало авто близько 8 тис дол. Чи була така машина на дорогах України – невідомо, робили її на експорт, постачали до Німеччини та Швейцарії.

Новости Днепра про Робили ще у 1990-х: українські електромобілі від автобуса до експортної «Таврії»

 

 

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