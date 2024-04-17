Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в’їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

Нагірна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися на початку минулого століття. Спочатку на Соборній горі з'явився гірничий інститут, потім було зведено інші виші. У 1930-х років місто вже дійшло до території сучасного Ботанічного саду. Після нього – не було нічого, пусте поле з одног боку ті дачні будинки з іншого.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав і де знаходився в’їзд до міста 70 років тому.

Після Другої світової війни Дніпро став забудовуватись із новою силою. З’явилося студмістечко ДІІТу, а район вулиці Ніла Армстронга (колишня Казакова) став вважатися практично окраїною міста. Від цієї вулиці починався район Міські Дачі – місцевість, яка в тодішніх жителів Дніпра вважалася практично заміською. Автостанція в середині 1950-х років знаходилася в районі сучасного кола на Підстанції.

Дістатися до неї було не просто – сюди курсував лише один автобус, дочекатися на нього могли не всі охочі, тож люди просто йшли на станцію пішки.

На колі знаходилися автобуси приміських маршрутів – розвозили всіх бажаючих сусідніми селами та іншими населеними пунктами.

Про те, що саме на Підстанції колись були «офіційні» ворота міста, каже кам’яна стела. Вона збереглася досі.

На ній на невеликому щиті було написано «Дніпропетровськ». Ще кілька років тому щит був на місці, але тепер його вже нема.

Місто стрімко розширювалося. На початку 1960-х років на сучасному проспекті Науки (колишній Гагаріна) розпочалося інтенсивне будівництво нового житлового району – замість дач на території росли п’ятиповерхові будинки, а кордон міста було перенесено за декілька кілометрів.

фото: М. Назаров

Читайте також:

Українська Русский

Автор: