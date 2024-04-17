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  • Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в’їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в’їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

Сьогодні 14:40
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Нагірна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися на початку минулого століття. Спочатку на Соборній горі з'явився гірничий інститут, потім було зведено інші виші. У 1930-х років місто вже дійшло до території сучасного Ботанічного саду. Після нього – не було нічого, пусте поле з одног боку ті дачні будинки з іншого.

Новости Днепра про Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в'їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав і де знаходився в’їзд до міста 70 років тому.

Після Другої світової війни Дніпро став забудовуватись із новою силою. З’явилося студмістечко ДІІТу, а район вулиці Ніла Армстронга (колишня Казакова) став вважатися практично окраїною міста. Від цієї вулиці починався район Міські Дачі – місцевість, яка в тодішніх жителів Дніпра вважалася практично заміською. Автостанція в середині 1950-х років знаходилася в районі сучасного кола на Підстанції.

Дістатися до неї було не просто – сюди курсував лише один автобус, дочекатися на нього могли не всі охочі, тож люди просто йшли на станцію пішки.

На колі знаходилися автобуси приміських маршрутів – розвозили всіх бажаючих сусідніми селами та іншими населеними пунктами.

Про те, що саме на Підстанції колись були «офіційні» ворота міста, каже кам’яна стела. Вона збереглася досі.

Новости Днепра про Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в'їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

На ній на невеликому щиті було написано «Дніпропетровськ». Ще кілька років тому щит був на місці, але тепер його вже нема.

Новости Днепра про Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в'їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

Місто стрімко розширювалося. На початку 1960-х років на сучасному проспекті Науки (колишній Гагаріна) розпочалося інтенсивне будівництво нового житлового району – замість дач на території росли п’ятиповерхові будинки, а кордон міста було перенесено за декілька кілометрів.

Новости Днепра про Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в'їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)

фото: М. Назаров

 

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Новости Днепра про Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в'їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядали «ворота» міста та де знаходився в'їзд у Дніпро: зараз тут багатоповерхівки (ФОТО)Русский

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