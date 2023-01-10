Залишилися дружина і два сини: під Бахмутом загинув боєць із Дніпропетровщини

7 січня у боротьбі з російськими окупантами поблизу н. п. Кліщіївка Бахмутського району загинув наш земляк молодший сержант ЗСУ Андрій Храпанов. Йому було 37 років.
Про це повідомив голова РВА Олег Гапіч.
Андрій проходив службу на посаді інструктора групи підготовки штабу I аеромобільного батальйону.
У нього залишилися дружина і два сини.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна слава Герою!
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