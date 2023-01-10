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Полум’я вибивалося з даху: у Дніпрі горів житловий будинок

Сьогодні 16:12
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Сьогодні, 10 січня, о 06:40 на лінію «101» повідомили про займання приватного будинку на вулиці Нарвській.

Новости Днепра про Полум'я вибивалося з даху: у Дніпрі горів житловий будинок

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, вогнеборці побачили, що з даху двоповерхового житлового будинку вибивається полум’я. Надзвичайники потрапили всередину будинку та приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 07:53 та ліквідували о 09:20.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, облицювання стін, дах та перекриття будинку. Загальна площа пожежі склала 113 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Полум'я вибивалося з даху: у Дніпрі горів житловий будинок

Новости Днепра про Полум'я вибивалося з даху: у Дніпрі горів житловий будинок

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Новости Днепра про Полум'я вибивалося з даху: у Дніпрі горів житловий будинокУкраїнська Новости Днепра про Полум'я вибивалося з даху: у Дніпрі горів житловий будинокРусский

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