Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с Днепропетровщины

7 января в бою с российскими оккупантами вблизи н. п. Клещиевка Бахмутского района погиб наш земляк младший сержант ВСУ Андрей Храпанов. Ему было 37 лет.
Об этом сообщил глава РВА Олег Гапич.
Андрей проходил службу в должности инструктора группы подготовки штаба I аэромобильного батальона.
У него остались жена и два сына.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава Герою!
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