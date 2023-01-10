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Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с Днепропетровщины

Сегодня 17:24
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Светлая память!

Новости Днепра про Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с Днепропетровщины

7 января в бою с российскими оккупантами вблизи н. п. Клещиевка Бахмутского района погиб наш земляк младший сержант ВСУ Андрей Храпанов. Ему было 37 лет.

Об этом сообщил глава РВА Олег Гапич.

Андрей проходил службу в должности инструктора группы подготовки штаба I аэромобильного батальона.

У него остались жена и два сына.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с Днепропетровщины

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Новости Днепра про Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Остались жена и два сына: под Бахмутом погиб боец ​​с ДнепропетровщиныРусский

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