У Кривому Розі судили чоловіка, який від імені Вілкула збирав гроші для ЗСУ

У Кривому Розі судили чоловіка, який створив фейковий акаунт на ім'я Олександра Вілкула для начебто збору коштів для ЗСУ.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Зазначається, що зловмисник обманув двох людей, які перерахували на карту по 2 тис. грн.

Спочатку чоловіка мали покарати трьома роками позбавлення волі. Але звільнили від покарання на випробувальний термін у 2 роки. За умови, що нових злочинів не буде.

Шахрай має сплатити 755 грн за експертизу. Телефон, з якого він зареєстрував фейковий акаунт, суд постановив конфіскувати в дохід держави.

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