Залишили на капоті авто вінок: у Кривому Розі невідомі вимагали у чоловіка 3000 доларів “боргу”

До оперативників управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції звернувся мешканець Кривого Рогу. Він розповів, що упродовж тривалого часу невідомі особи погрожують йому та змушують виплатити їм 3000 доларів США, які він начебто заборгував.
За фактом вимагання слідчі слідчого управління обласної поліції відкрили кримінальне провадження. За результатами оперативних заходів поліцейські встановили особи вимагачів. Ними виявилися місцеві мешканці 24-х та 25-ти років. Молодший є підсудним у справі за фактом скоєння розбійного нападу. Фігуранти «тероризували» чоловіка погрозами, а не досягнувши бажаного, залишили на капоті його авто поховальний вінок.
Учора, 14 березня, оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали одного з учасників групи під час отримання від потерпілого частини «боргу». Другого фігуранта правоохоронці затримали на виїзді з області.
Наразі обидва чоловіки затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
За вимагання чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність – від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області
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