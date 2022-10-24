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  • Залишилось троє діток: захищаючи Україну, загинув Роман Макуха з Кривого Рогу

Залишилось троє діток: захищаючи Україну, загинув Роман Макуха з Кривого Рогу

Сьогодні 06:45
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16 октября, защищая свободу и независимость своего государства, в Харьковской области был убит боец из Кривого Рога Роман Макуха.

Новости Днепра про Залишилось троє діток: захищаючи Україну, загинув Роман Макуха з Кривого Рогу

Мужчина стоял на защите нашего государства с 2014 года, участвовал в бою под Волновахой. С 2017 года учился в Военном институте танковых войск НТУ в Харькове. Работал в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

С началом полномасштабного вторжения Роман вернулся в ряды Вооруженных Сил Украины. 

У мужчины остались жена и трое детей.

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Новости Днепра про Залишилось троє діток: захищаючи Україну, загинув Роман Макуха з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Залишилось троє діток: захищаючи Україну, загинув Роман Макуха з Кривого РогуРусский

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