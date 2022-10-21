Воспитание ремнем: в Днепропетровской области пьяный мужчина жестоко избил пасынка

В селе Першотравенка пьяный отчим решил «воспитать» 7-летнего сына. Ребенку пришлось вызывать скорую.

Женщина вызывает «скорую» для своего сына. Оказалось, что сожитель женщины напился и решил «воспитать» приемного сына. Он сильно избил ребенка, который еще и болеет эпилепсией.

Приехавшие к мальчику медики увидели у него на голове гематомы, ребенка тошнило, у него были судороги с потерей сознания. Мальчика в состоянии средней тяжести увезли в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, судорожный синдром. Об избиении ребенка сообщили в полицию и службу по делам детей.

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