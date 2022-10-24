Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

Чоловік стояв на захисті нашої держави з 2014 року, брав участь у бою під Волновахою. З 2017 навчався у Військовому інституті танкових військ НТУ у Харкові. Працював на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
З початком повномасштабного вторгнення Роман повернувся до лав ЗСУ.
В чоловіка залишилися дружина і троє дітей.
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