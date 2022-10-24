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Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

Сегодня 06:45
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16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській області загинув боєць з Кривого Рогу Роман Макуха.

Новости Днепра про Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

Чоловік стояв на захисті нашої держави з 2014 року, брав участь у бою під Волновахою. З 2017 навчався у Військовому інституті танкових військ НТУ у Харкові. Працював на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

З початком повномасштабного вторгнення Роман повернувся до лав ЗСУ. 

В чоловіка залишилися дружина і троє дітей.

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Новости Днепра про Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого РогаУкраїнська Новости Днепра про Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого РогаРусский

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