Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

Чоловік стояв на захисті нашої держави з 2014 року, брав участь у бою під Волновахою. З 2017 навчався у Військовому інституті танкових військ НТУ у Харкові. Працював на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській області загинув боєць з Кривого Рогу Роман Макуха.

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