Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

Сегодня, 21 октября, во время воздушной тревоги украинские защитники уничтожили штурмовик оккупантов СУ-25.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать, – написал он.
Отметим, стоимость такого самолета – около $11 млн.
Всего же с начала полномасштабного вторжения россии ВСУ сбили 269 самолетов и 243 вертолета оккупантов.
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