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Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

Сегодня 17:16
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Слава Украине! Слава ВСУ!

Новости Днепра про Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

Сегодня, 21 октября, во время воздушной тревоги украинские защитники уничтожили штурмовик оккупантов СУ-25.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать, – написал он.

Новости Днепра про Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

Отметим, стоимость такого самолета – около $11 млн.

Всего же с начала полномасштабного вторжения россии ВСУ сбили 269 самолетов и 243 вертолета оккупантов.

Новости Днепра про Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

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