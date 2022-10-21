Долетался: во время воздушной тревоги ВСУ сбили вражеский СУ-25

Всего же с начала полномасштабного вторжения россии ВСУ сбили 269 самолетов и 243 вертолета оккупантов.

Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать, – написал он.

Сегодня, 21 октября, во время воздушной тревоги украинские защитники уничтожили штурмовик оккупантов СУ-25.

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