Захищав Київ, Харків та Донбас: на війні загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Дмитро Коваль

Вічна пам'ять Герою!

21 лютого 2024 року в Бахмутському районі на Донеччині загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Дмитро Коваль. У травні 2024-го йому було б 33…

Про це повідомив Дмитро Зражевський, міський голова Синельникового.

Дмитро у лавах ЗСУ служив у 2014-2017 роках. До побратимів знову повернувся у 2020-му. Велику війну заступник командира бойової машини, навідник-оператор гірсько-штурмової роти зустрів у Гостомелі. Захищав також Київ, Харків. А потім був Донбас.

Хоробрий воїн до останнього подиху мужньо і самовіддано захищав свою сім’ю, рідну Україну. Загибель Дмитра – ще одна непоправна втрата для всіх нас. Та найважче сьогодні рідним. Без тата залишилася п’ятирічна донечка. Коханого чоловіка назавжди втратила дружина, люблячого сина та онука – батьки та бабуся. У цю гірку годину поділяємо біль сім’ї загиблого Героя. Разом схиляємо голову в глибокій скорботі, – написав Зражевський.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника! Вічна слава Герою!

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