У Дніпрі на вулиці Набережна Перемога Mercedes влетів у зупинку

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та влетів у зупинку на вулиці Набережна Перемога.
Інцидент трапився близько 16 години. Деталі події будуть з’ясовувати слідчі з ДТП.
У мережі повідомляють про те, що автівка їхала на великій швидкості.
Сьогодні ми писали про аварію на вулиці Антоновича, де Skoda влетіла у карету швидкої.
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