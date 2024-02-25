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У Дніпрі на вулиці Набережна Перемога Mercedes влетів у зупинку

Сьогодні 20:28
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Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП на Перемозі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та влетів у зупинку на вулиці Набережна Перемога.

Інцидент трапився близько 16 години. Деталі події будуть з’ясовувати слідчі з ДТП.

У мережі повідомляють про те, що автівка їхала на великій швидкості.

Сьогодні ми писали про аварію на вулиці Антоновича, де Skoda влетіла у карету швидкої.

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