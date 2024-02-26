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  • Защищал Киев, Харьков и Донбасс: на войне погиб младший сержант с Днепропетровщины Дмитрий Коваль

Защищал Киев, Харьков и Донбасс: на войне погиб младший сержант с Днепропетровщины Дмитрий Коваль

Сегодня 08:35
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Вечная память Герою!

Новости Днепра про Защищал Киев, Харьков и Донбасс: на войне погиб младший сержант с Днепропетровщины Дмитрий Коваль

21 февраля 2024 года в Бахмутском районе Донецкой области погиб младший сержант с Днепропетровщины Дмитрий Коваль. В мае 2024-го ему было бы 33…

Об этом сообщил Дмитрий Зражевский, городской голова Синельниково.

Дмитрий в рядах ВСУ служил в 2014-2017 годах. К побратимам снова вернулся в 2020-м. Большую войну заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор горно-штурмовой роты встретил в Гостомеле. Защищал также Киев, Харьков. А потом был Донбасс.

Храбрый воин до последнего вздоха мужественно и самоотверженно защищал свою семью, родную Украину. Гибель Дмитрия — еще одна невосполнимая потеря для всех нас. Но тяжелее всего сегодня родным. Без отца осталась пятилетняя дочь. Любимого мужа навсегда потеряла жена, любящего сына и внука — родители и бабушка. В этот горький час разделяем боль семьи погибшего Героя. Вместе склоняем голову в глубокой скорби, — написал Зражевский.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника! Вечная слава Герою!

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Новости Днепра про Защищал Киев, Харьков и Донбасс: на войне погиб младший сержант с Днепропетровщины Дмитрий КовальУкраїнська Новости Днепра про Защищал Киев, Харьков и Донбасс: на войне погиб младший сержант с Днепропетровщины Дмитрий КовальРусский

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