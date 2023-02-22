Загинув ще 10 квітня, але тіло тільки повернули: у Кам’янському попрощаються з 52-річним Героєм

Вічна слава!

Завтра, 23 лютого, у Кам’янському попрощаються зі старшим лейтенантом Пільгуєм Вадимом Миколайовичем.

Про це повідомив Андрій Білоусов, міський голова Кам’янського.

Він зазначив, що Герой загинув 10 квітня минулого року на Харківщині, але його тіло вдалося повернути лише нещодавно.

Вадим Пільгуй народився 14 травня 1970 року. 1991 року закінчив Волзьке вище військове будівельне училище. Працював заступником начальника охорони на “Інтерпайп Сталь”. Був учасником АТО/ООС. З перших днів повномасштабної війни боронив незалежну Україну.

У нього залишилися дружина та два сини.

Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, – написав Андрій Білоусов.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях!

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