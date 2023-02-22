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  • Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем

Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем

Сегодня 18:32
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Вечная слава!

Новости Днепра про Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним Героем

Завтра, 23 февраля, в Каменском попрощаются со старшим лейтенантом Пильгуем Вадимом Николаевичем.

Об этом сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.

Он отметил, что Герой погиб 10 апреля прошлого года в Харьковской области, но его тело удалось вернуть только недавно.

Вадим Пильгуй родился 14 мая 1970 года. В 1991-м окончил Волжское высшее военное строительное училище. Работал заместителем начальника охраны на «Интерпайпе Сталь». Являлся участником АТО/ООС. С первых дней полномасштабной войны защищал независимую Украину.

У него остались жена и два сына.

От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, – написал Андрей Белоусов.

Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!

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Новости Днепра про Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним ГероемУкраїнська Новости Днепра про Погиб еще 10 апреля, но тело только вернули: в Каменском попрощаются с 52-летним ГероемРусский

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