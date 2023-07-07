Загинула під колесами потягу: на Дніпропетровщині сталася трагедія

На железнодорожном переезде возле села Терново в Синельниковском районе поезд сбил женщину. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

У прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області інформацію про трагедію підтвердили.

«Жінка вийшла на парну колію, по якій рухався поїзд та зупинилась», – повідомили правоохоронці.

Відомо, що потерпіла неодноразово намагалась покінчити життя самогубством, а перед трагедією вона перехрестилась та зробила крок на колію. Попередня правова кваліфікація – частина 3 статті 276 Кримінального кодексу Україні.

Попередня правова кваліфікація – частина 3 статті 276 Кримінального кодексу Україні.

Джерело: reporter.ua

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