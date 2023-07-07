Загинула під колесами потягу: на Дніпропетровщині сталася трагедія

У прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області інформацію про трагедію підтвердили.
«Жінка вийшла на парну колію, по якій рухався поїзд та зупинилась», – повідомили правоохоронці.
Відомо, що потерпіла неодноразово намагалась покінчити життя самогубством, а перед трагедією вона перехрестилась та зробила крок на колію. Попередня правова кваліфікація – частина 3 статті 276 Кримінального кодексу Україні.
Попередня правова кваліфікація – частина 3 статті 276 Кримінального кодексу Україні.
Джерело: reporter.ua
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