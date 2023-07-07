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Загинула під колесами потягу: на Дніпропетровщині сталася трагедія

Вчера 19:45
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На залізничному переїзді неподалік села Тернове у Синельниківському районі потяг збив жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

У прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області інформацію про трагедію підтвердили. 

«Жінка вийшла на парну колію, по якій рухався поїзд та зупинилась», — повідомили правоохоронці. 

Відомо, що потерпіла неодноразово намагалась покінчити життя самогубством, а перед трагедією вона перехрестилась та зробила крок на колію. Попередня правова кваліфікація — частина 3 статті 276 Кримінального кодексу Україні.Новости Днепра про Загинула під колесами потягу: на Дніпропетровщині сталася трагедія

В пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области информацию о трагедии подтвердили.
 
«Женщина вышла на парный путь, по которому двигался поезд и остановилась», — сообщили правоохранители.
 
Известно, что потерпевшая неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, а перед трагедией она перекрестилась и шагнула на путь. Предварительная правовая квалификация – часть 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Предварительная правовая квалификация – часть 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Источник: reporter.ua

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