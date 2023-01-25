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Задля зменшення дефіциту: ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС

Сьогодні 16:20
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Задля зменшення дефіциту в енергосистемі компанія ДТЕК розпочала в січні імпорт електроенергії з Європи.

Новости Днепра про Задля зменшення дефіциту: ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України, – йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт/год. електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

Нагадаємо, зараз у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла.

Подивитися графіки можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

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Новости Днепра про Задля зменшення дефіциту: ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄСУкраїнська

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