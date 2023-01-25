Задля зменшення дефіциту: ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України, – йдеться в повідомленні.
У компанії наголошують, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт/год. електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.
Нагадаємо, зараз у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла.
Подивитися графіки можна:
Вистоїмо та переможемо!
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