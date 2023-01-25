Унікальна операція: у Львові ліквідатору аварії на ЧАЕС пересадили легені від посмертного донора

У Львові провели другу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора.

Операція відбулася в Першому медичному об’єднанні Львова.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Цю операцію наші лікарі зробили без допомоги іноземних колег. Вперше не лише для нас – для України. І знаєте, як і все в житті, цей шлях не був простим, – йдеться у повідомленні.

Деталі розповіли в медичному об’єднанні.

Легені отримав 56-річний киянин Олександр, який сам виховує 8-річного сина. У чоловіка була тотальна бульозна емфізема – захворювання, при якому повітряні кисти замінюють здорову легеневу тканину. Впродовж останніх декількох років він ледве проходив 30 метрів. Якщо більше – паморочилось в голові, чоловік задихався. Через раптовий розрив уже гігантських кист життя чоловіка могло обірватись будь-якої миті.

Олександр – один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, який усував наслідки вибуху на 4-му енергоблоці і отримав радіаційне опромінення. Це, ймовірно, й стало причиною критичних змін в обох легенях.

Донором став 54-річний мешканець Львівщини, у якого трапився інсульт. Після того, як медики констатували смерть мозку, рідні погодилися віддати його органи заради порятунку інших людей. Операція тривала 16 годин.

Читайте також:

Українська

Автор: