Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Унікальна операція: у Львові ліквідатору аварії на ЧАЕС пересадили легені від посмертного донора

Унікальна операція: у Львові ліквідатору аварії на ЧАЕС пересадили легені від посмертного донора

Сьогодні 11:19
просмотров

У Львові провели другу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора.
Новости Днепра про Унікальна операція: у Львові ліквідатору аварії на ЧАЕС пересадили легені від посмертного донора

Фото ілюстративне.

Операція відбулася в Першому медичному об’єднанні Львова.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Цю операцію наші лікарі зробили без допомоги іноземних колег. Вперше не лише для нас – для України. І знаєте, як і все в житті, цей шлях не був простим, – йдеться у повідомленні.

Деталі розповіли в медичному об’єднанні.

Легені отримав 56-річний киянин Олександр, який сам виховує 8-річного сина. У чоловіка була тотальна бульозна емфізема – захворювання, при якому повітряні кисти замінюють здорову легеневу тканину. Впродовж останніх декількох років він ледве проходив 30 метрів. Якщо більше – паморочилось в голові, чоловік задихався. Через раптовий розрив уже гігантських кист життя чоловіка могло обірватись будь-якої миті.

Олександр – один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, який усував наслідки вибуху на 4-му енергоблоці і отримав радіаційне опромінення. Це, ймовірно, й стало причиною критичних змін в обох легенях.

Новости Днепра про Унікальна операція: у Львові ліквідатору аварії на ЧАЕС пересадили легені від посмертного донора

Донором став 54-річний мешканець Львівщини, у якого трапився інсульт. Після того, як медики констатували смерть мозку, рідні погодилися віддати його органи заради порятунку інших людей. Операція тривала 16 годин.

Читайте також:

Новости Днепра про Унікальна операція: у Львові ліквідатору аварії на ЧАЕС пересадили легені від посмертного донораУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Я хочу усміхатися разом із тобою завжди”: перша леді України привітала з днем народження президента
    новини України
    Сьогодні 10:16
    “Я хочу усміхатися разом із тобою завжди”: перша леді України привітала з днем народження президента

    Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45 років.

    Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА
    Новини Дніпра
    Вчора 13:18
    Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА

    Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято…

    Лукашук прокоментував чутки про можливий наступ росії
    Новини Дніпра
    22.01.2023 19:42
    Лукашук прокоментував чутки про можливий наступ росії

    Протягом останнього тижня мережею розганяють інформацію про новий наступ росіян…

    У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа
    новини України
    22.01.2023 16:13
    У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа

    Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до…

    Наверх