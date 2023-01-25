Для уменьшения дефицита: ДТЭК приступил к импорту электроэнергии из ЕС

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет уменьшить дефицит и поддержать население и экономику Украины, — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт/ч. электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств.
Напомним, сейчас в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.
Посмотреть графики можно:
Выстоим и победим!
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