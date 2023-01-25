“Я хочу усміхатися разом із тобою завжди”: перша леді України привітала з днем народження президента

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45 років.

Його дружина однією з перших опублікувала привітання з днем народження на своїй сторінці в Facebook.

Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: “Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять”. Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо, – написала Олена Зеленська.

Вона також написала, що бажає чоловікові здоров’я. Окрім цього, перша леді попросила президента про те, щоб вона завжди мала можливість посміхатися поруч із ним:

Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!

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