“Я хочу усміхатися разом із тобою завжди”: перша леді України привітала з днем народження президента

Його дружина однією з перших опублікувала привітання з днем народження на своїй сторінці в Facebook.
Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: “Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять”. Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо, – написала Олена Зеленська.
Вона також написала, що бажає чоловікові здоров’я. Окрім цього, перша леді попросила президента про те, щоб вона завжди мала можливість посміхатися поруч із ним:
Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!
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