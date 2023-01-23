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За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської області

Сьогодні 06:45
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Під час виконання бойового завдання загинув солдат із Дніпропетровської області Дмитро Росич. Сталося це 16 січня поблизу Бахмута. Воїну було 22 роки.

Новости Днепра про За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської області

У Захисника залишились батьки та сестра. 

Дмитро закінчив 11 класів навчально-виховного комплексу “Дивосвіт”, у 2019 році – Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей.

У квітні 2022-го приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. Після здобуття військово-облікової спеціальності служив номером обслуги гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Прощання із Дмитром Росичем відбудеться 24 січня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654рр.

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Новости Днепра про За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської областіРусский

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