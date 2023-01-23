За свободу України загинув солдат із Дніпропетровської області

У Захисника залишились батьки та сестра.
Дмитро закінчив 11 класів навчально-виховного комплексу “Дивосвіт”, у 2019 році – Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей.
У квітні 2022-го приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. Після здобуття військово-облікової спеціальності служив номером обслуги гранатометного відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.
Прощання із Дмитром Росичем відбудеться 24 січня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654рр.
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