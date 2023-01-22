У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
Він натякнув, що це може статися вже до літа.
Новий туристичний сезон нас порадує, – сказав Андрій Юсов.
Також в ефірі прозвучало, що зараз українською розвідкою багато роботи проводиться для деокупації захоплених російськими військами частин Херсонської і Запорізької областей.
Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса – єдина частина Миколаївщини, яка поки що окупована росіянами.
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