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У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа

Сьогодні 16:13
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Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до початку туристичного сезону.

Новости Днепра про У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він натякнув, що це може статися вже до літа.

Новий туристичний сезон нас порадує, – сказав Андрій Юсов.

Також в ефірі прозвучало, що зараз українською розвідкою багато роботи проводиться для деокупації захоплених російськими військами частин Херсонської і Запорізької областей.

Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса – єдина частина Миколаївщини, яка поки що окупована росіянами.

Новости Днепра про У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа

Кінбурнська коса на карті України.

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