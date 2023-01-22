У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)

Про це повідомили організатори Unify Ukraine Campaign.
Кожна квітка символізує день, коли росія окупувала нашу країну.
Жителі Нью-Йорка можуть відвідати соняшниковий сад і стати частиною моменту, коли можна буде висловити свою підтримку боротьбі України за звільнення та возз’єднання землі і народу.
Відвідувачів запрошують сфотографуватися на фоні соняшникового саду та поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам біженців та тим, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу.
Читайте також:
Автор:
Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до…
Сьогодні ніч в Нікопольському районі знову була неспокійною.
14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.
За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на…