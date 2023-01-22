Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)

Сьогодні 18:59
просмотров

На честь святкування Національного Дня соборності України у Нью-Йорку на площі Flatiron Plaza розмістили інсталяцію з 335 соняшників.

Новости Днепра про У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)

Про це повідомили організатори Unify Ukraine Campaign.

Кожна квітка символізує день, коли росія окупувала нашу країну.

Жителі Нью-Йорка можуть відвідати соняшниковий сад і стати частиною моменту, коли можна буде висловити свою підтримку боротьбі України за звільнення та возз’єднання землі і народу.

Новости Днепра про У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)

Відвідувачів запрошують сфотографуватися на фоні соняшникового саду та поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам біженців та тим, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу.

Новости Днепра про У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)Українська Новости Днепра про У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа
    новини України
    Сьогодні 16:13
    У ГУР заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу вже до літа

    Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до…

    Терор триває: по Дніпропетровщині вночі прилетіло близько 30 ворожих снарядів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:48
    Терор триває: по Дніпропетровщині вночі прилетіло близько 30 ворожих снарядів

    Сьогодні ніч в Нікопольському районі знову була неспокійною.

    У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином
    Новини Дніпра
    18.01.2023 11:24
    У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином

    14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

    Як змінилась вартість борщу в Україні за 11 місяців війни
    Новини Дніпра
    17.01.2023 14:20
    Як змінилась вартість борщу в Україні за 11 місяців війни

    За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на…

    Наверх