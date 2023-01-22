У центрі Нью-Йорка висадили 335 соняшників в підтримку українців (ФОТО)

На честь святкування Національного Дня соборності України у Нью-Йорку на площі Flatiron Plaza розмістили інсталяцію з 335 соняшників.

Про це повідомили організатори Unify Ukraine Campaign.

Кожна квітка символізує день, коли росія окупувала нашу країну.

Жителі Нью-Йорка можуть відвідати соняшниковий сад і стати частиною моменту, коли можна буде висловити свою підтримку боротьбі України за звільнення та возз’єднання землі і народу.

Відвідувачів запрошують сфотографуватися на фоні соняшникового саду та поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам біженців та тим, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу.

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