Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

14 січня. Субота. Святковий день. Мешканці будинку на Набережній Перемоги, 118 відпочивають, зустрічають гостей.

О 14.01 в області оголосили повітряну тривогу. А вже через годину у Дніпрі пролунає вибух. Російська ракета Х-22 влучила у житловий будинок. Два під’їзди було зруйновано, десятки містян опинилися під завалами.

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Вдалося врятувати із-під руїн будинку 39 чоловік. На жаль, ця жахлива трагедія забрала життя 46 людей. 80 дніпрян отримали поранення.

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі біля зруйнованої багатоповерхівки вшановують пам’ять загиблих під час ракетного удару.

Панахиду проводять священнослужителі ПЦУ на чолі з Архієпископом Дніпровським та Криворізьким Симеоном.

Прийшли сотні людей.

Вони приносять квіти та дитячі іграшки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ми ніколи не забудемо тих, чиє життя забрала російська ракета. А винні обов’язково будуть покарані.

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