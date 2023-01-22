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  • Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Сьогодні 13:38
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14 січня. Субота. Святковий день. Мешканці будинку на Набережній Перемоги, 118 відпочивають, зустрічають гостей.

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

О 14.01 в області оголосили повітряну тривогу. А вже через годину у Дніпрі пролунає вибух. Російська ракета Х-22 влучила у житловий будинок. Два під’їзди було зруйновано, десятки містян опинилися під завалами.

Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Вдалося врятувати із-під руїн будинку 39 чоловік. На жаль, ця жахлива трагедія забрала життя 46 людей. 80 дніпрян отримали поранення.

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі біля зруйнованої багатоповерхівки вшановують пам’ять загиблих під час ракетного удару.

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Панахиду проводять священнослужителі ПЦУ на чолі з Архієпископом Дніпровським та Криворізьким Симеоном.

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Прийшли сотні людей.

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)

Вони приносять квіти та дитячі іграшки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ми ніколи не забудемо тих, чиє життя забрала російська ракета. А винні обов’язково будуть покарані.

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Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)Українська Новости Днепра про Прийшли сотні людей: у Дніпрі відбувається панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня (ФОТО)Русский

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