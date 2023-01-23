за свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

Прощание с Дмитрием Росичем состоится 24 января в 10.00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654гг.

В апреле 2022-го присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. После получения военно-учетной специальности служил номером обслуги гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Дмитрий закончил 11 классов учебно-воспитательного комплекса «Дивосвит», в 2019 году — Запорожский профессиональный торгово-кулинарный лицей.

У Защитника остались родители и сестра.

Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области Дмитрий Росич. Случилось это 16 января вблизи Бахмута. Воину было 22 года.

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