за свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

У Защитника остались родители и сестра.
Дмитрий закончил 11 классов учебно-воспитательного комплекса «Дивосвит», в 2019 году — Запорожский профессиональный торгово-кулинарный лицей.
В апреле 2022-го присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. После получения военно-учетной специальности служил номером обслуги гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.
Прощание с Дмитрием Росичем состоится 24 января в 10.00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654гг.
Читайте также:
Автор:
Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян…
Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители…
19 января около 19:00 на улице Житомирской в Днепре местный…
14 января. Суббота. Праздничный день. Жители дома на Набережной Победы,…
Зонт сегодня не понадобится!
Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.
В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.
Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.
В честь празднования Национального Дня соборности Украины в Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнечников.
Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.
Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.
Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители обнаружили тело женщины.
Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!