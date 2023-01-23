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за свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

Сегодня 06:45
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Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области Дмитрий Росич. Случилось это 16 января вблизи Бахмута. Воину было 22 года.

Новости Днепра про за свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

У Защитника остались родители и сестра. 

Дмитрий закончил 11 классов учебно-воспитательного комплекса «Дивосвит», в 2019 году — Запорожский профессиональный торгово-кулинарный лицей.

В апреле 2022-го присоединился к рядам ВСУ по мобилизации. После получения военно-учетной специальности служил номером обслуги гранатометного отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Прощание с Дмитрием Росичем состоится 24 января в 10.00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654гг.

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