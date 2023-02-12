Сайт Дніпра Новини За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого
Росіяни продовжують наступати на територію України, та наші військові щодня знищують їх сотнями. Тільки за минулу добу вороги втратили 900 одиниць особового складу.
З початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили 137 780 своїх солдатів. А також – 3280 танків, 6488 ББМ, 2287 артилерійських систем, 296 літаків та багато чого ще.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.02.23 орієнтовно склали: особового складу – 137780 (+900) осіб ліквідовано, танків ‒ 3280 (+13), бойових броньованих машин – 6488 (+14), артилерійських систем – 2287 (+17), РСЗВ – 465 (+2), засоби ППО ‒ 234 (+0), літаків – 296 (+1), гелікоптерів – 286 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10), крилаті ракети ‒ 857 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14), спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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