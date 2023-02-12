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За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого

Сьогодні 09:55
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Росіяни продовжують наступати на територію України, та наші військові щодня знищують їх сотнями. Тільки за минулу добу вороги втратили 900 одиниць особового складу.

Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили 137 780 своїх солдатів. А також – 3280 танків, 6488 ББМ, 2287 артилерійських систем, 296 літаків та багато чого ще.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – 137780 (+900) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3280 (+13),
  • бойових броньованих машин – 6488 (+14),
  • артилерійських систем – 2287 (+17),
  • РСЗВ – 465 (+2),
  • засоби ППО ‒ 234 (+0),
  • літаків – 296 (+1),
  • гелікоптерів – 286 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14),
  • спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютого

Слава Україні! Слава ЗСУ!

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Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютогоУкраїнська Новости Днепра про За добу ЗСУ ліквідували 900 окупантів, 13 танків, 17 артсистем та літак: втрати ворога на 12 лютогоРусский

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