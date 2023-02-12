Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспорт

Сьогодні, 12 лютого, на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. А саме:
Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:00 та з 15:30 до 19:30.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Але протягом доби ситуація з рухом технічних рейсів може змінюватись, – зазначили у департаменті.
Крім того, по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 746 транспортних засобів (з них 146 – автобуси великої місткості).
Нагадаємо, сьогодні в області світло не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.
Читайте також:
Автор:
Про те, як пройшла ніч у Дніпропетровській області, розповів Микола…
У Павлоградському районі чоловік відморозив собі пальці поки рубав дрова.
На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП
У лікарню Нікополя доставили 34-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями та…