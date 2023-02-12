Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспорт

Важлива інформація!

Сьогодні, 12 лютого, на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. А саме:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 35 транспортних засобів;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Усього 50 вагонів.

Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:00 та з 15:30 до 19:30.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Але протягом доби ситуація з рухом технічних рейсів може змінюватись, – зазначили у департаменті.

Крім того, по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 746 транспортних засобів (з них 146 – автобуси великої місткості).

Нагадаємо, сьогодні в області світло не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.

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