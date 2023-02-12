Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспорт

Сьогодні 08:55
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспорт

Сьогодні, 12 лютого, на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси. А саме:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 35 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Усього 50 вагонів.

Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:00 та з 15:30 до 19:30.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Але протягом доби ситуація з рухом технічних рейсів може змінюватись, – зазначили у департаменті.

Крім того, по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 746 транспортних засобів (з них 146 – автобуси великої місткості).

Нагадаємо, сьогодні в області світло не вимикатимуть. Якщо не станеться перевантаження мереж, весь день будемо з електроенергією.

Читайте також:

Новости Днепра про Важливо: чи працює сьогодні у Дніпрі електротранспортУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:45
    Збили: голова облради розповів про ворожі дрони, які вчора летіли на Дніпропетровщину

    Про те, як пройшла ніч у Дніпропетровській області, розповів Микола…

    На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дрова
    Новини Дніпра
    Вчора 11:20
    На Дніпропетровщині 62-річний чоловік відморозив пальці, поки рубав дрова

    У Павлоградському районі чоловік відморозив собі пальці поки рубав дрова.

    На Дніпропетровщині авто з 6-ма пасажирами злетіло в кювет: водій помер, серед поранених є діти
    Новини Дніпра
    Вчора 09:54
    На Дніпропетровщині авто з 6-ма пасажирами злетіло в кювет: водій помер, серед поранених є діти

    На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

    У Нікополі чоловік побив знайомого битою та поранив кухонним ножем у живіт
    Новини Дніпра
    10.02.2023 18:01
    У Нікополі чоловік побив знайомого битою та поранив кухонним ножем у живіт

    У лікарню Нікополя доставили 34-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями та…

    Наверх