У Дніпрі 12 лютого планують не вимикати світло весь день

Як повідомили в ДТЕК, на 12 лютого Укренерго не давав обмежень на споживання електрики для нашої області.
Тому завтра весь день не вимикатимуть світло. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків. Тому краще одночасно не вмикати потужні прилади.
Однак, про всяк випадок в години запланованих відключень не користуйтесь ліфтом.
Не буде обмежень також в Києві, Київській та Одеській областях.
Нагадаємо, раніше в ЦЕК повідомили про впровадження нового графіку планових вимкнень світла, а в Укренерго назвали дату, коли в Дніпрі та області будуть вимірювати фактичне споживання електроенергії та не будуть діяти ліміти.
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