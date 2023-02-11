У Дніпрі 12 лютого планують не вимикати світло весь день

У Дніпрі 12 лютого не вимикамуть світло.

Як повідомили в ДТЕК, на 12 лютого Укренерго не давав обмежень на споживання електрики для нашої області.

Тому завтра весь день не вимикатимуть світло. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків. Тому краще одночасно не вмикати потужні прилади.

Однак, про всяк випадок в години запланованих відключень не користуйтесь ліфтом.

Не буде обмежень також в Києві, Київській та Одеській областях.

Нагадаємо, раніше в ЦЕК повідомили про впровадження нового графіку планових вимкнень світла, а в Укренерго назвали дату, коли в Дніпрі та області будуть вимірювати фактичне споживання електроенергії та не будуть діяти ліміти.

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