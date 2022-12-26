За 16 світлових років від нас: учені відкрили 2 планети, схожі на Землю

Про це заявили вчені з Канарського інституту астрофізики, повідомляє Space.
Дві планети GJ 1002b та GJ 1002c розташовані поза Сонячною системою на відстані близько 16 світлових років від нас. Вони обертаються навколо червоного карлика і мають масу, подібну до маси Землі.
Учені розповіли, що дві екзопланети розташовані в “зоні життя” зірки GJ 1002 – свого Сонця. На них може бути вода і різні форми життя, оскільки ця зона не є надто гарячою чи надто холодною.
Водночас це не гарантує те, що ці екзопланети придатні для життя зараз.
Зазначимо, світловий рік — це відстань, яку проходить промінь світла за один земний рік, що становить приблизно 9,7 трлн кілометрів. За космічними мірками, 16 світлових років – це дуже близька відстань.
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