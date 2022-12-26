Упала і лежала кілька днів: у Дніпрі патрульні допомогли самотній бабусі

Дніпровські патрульні разом із небайдужими громадянами допомогли жінці, якій стало зле.

Днями на лінію “102” звернулися мешканці одного з будинків Самарського району та повідомили, що їхня сусідка вже кілька днів не виходить на зв’язок. Пенсіонерка мешкає сама та майже не ходить.

Інспектори Віталій Сова, Дмитро Шинкаренко та Юлія Фірсова прибули на виклик і постукали в квартиру.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Двері ніхто не відчиняв. Була ймовірність, що бабусі стало зле, тому поліцейські разом із сусідами відчинили двері. У приміщенні вони виявили жінку на підлозі. Старенька розповіла, що впала, а самостійно піднятися не змогла. З її слів, вона так лежала вже кілька днів.

Патрульні вкрили пенсіонерку ковдрою, аби зігріти, та надали їй домедичну допомогу. Також викликали швидку. Інформацію передали до соціальної служби.

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