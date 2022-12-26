У Дніпрі зачинився легендарний магазин

У Дніпрі на лівому березі закрили легендарний магазин.

Про це повідомили у спільноті “Райончик”.

На проспекті Калнишевського закрили магазин “Електрон”. Місцеві добре знали це місце, ба більше довгий час центр “Райончику” асоціювався з трьома головними символами – ПК Металургів, магазинами “Маяк” та “Електрон”.

Деякі досі називаючи зупинку, кажуть: “зупиніть на Маяку”, хоча його вже давно не існує.