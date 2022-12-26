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У Дніпрі зачинився легендарний магазин

Сьогодні 14:34
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У Дніпрі на лівому березі закрили легендарний магазин.

Новости Днепра про У Дніпрі зачинився легендарний магазин

Про це повідомили у спільноті “Райончик”.

На проспекті Калнишевського закрили магазин “Електрон”. Місцеві добре знали це місце, ба більше довгий час центр “Райончику” асоціювався з трьома головними символами – ПК Металургів, магазинами “Маяк” та “Електрон”. 

Деякі досі називаючи зупинку, кажуть: “зупиніть на Маяку”, хоча його вже давно не існує.

“ЕЛЕКТРОН” УСЬО

Як то кажуть – “ушла епоха”. Довше за усіх тримався “Електрон”. Але настав і його час. Магазини з нього вже виїхали, зараз всередині йде ремонт, вивіску вже зняли, – зазначив автор допису.

Багато хто із місцевих мешканців засмутився, дізнавшись про закриття магазину, але решта вважає, що на цьому місці з’явиться щось нове та корисне.

На світлині на задньому плані видно Електрон у 1983-му, автор Борис Душинський.

Новости Днепра про У Дніпрі зачинився легендарний магазин

За словами дніпрян, на цьому місці хочуть відкрити пекарню.

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