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Упала и лежала несколько дней: в Днепре патрульные помогли одинокой бабушке

Сегодня 15:55
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Днепровские патрульные вместе с неравнодушными гражданами помогли женщине, которой стало плохо.

Новости Днепра про Упала и лежала несколько дней: в Днепре патрульные помогли одинокой бабушке

На днях на линию «102» обратились жители одного из домов Самарского района и сообщили, что их соседка уже несколько дней не выходит на связь. Пенсионерка живет сама и почти не ходит.

Инспекторы Виталий Сова, Дмитрий Шинкаренко и Юлия Фирсова прибыли на вызов и постучались в квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Дверь никто не открывал. Была вероятность, что бабушке стало плохо, поэтому полицейские вместе с соседями открыли дверь. В помещении они обнаружили женщину на полу. Старушка рассказала, что упала, а самостоятельно подняться не смогла. По ее словам, она так лежала уже несколько дней.

Патрульные укрыли пенсионерку одеялом, чтобы согреть, и предоставили ей домедицинскую помощь. Также вызвали скорую. Информацию передали в социальную службу.

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Новости Днепра про Упала и лежала несколько дней: в Днепре патрульные помогли одинокой бабушкеУкраїнська Новости Днепра про Упала и лежала несколько дней: в Днепре патрульные помогли одинокой бабушкеРусский

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