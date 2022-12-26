Упала и лежала несколько дней: в Днепре патрульные помогли одинокой бабушке

На днях на линию «102» обратились жители одного из домов Самарского района и сообщили, что их соседка уже несколько дней не выходит на связь. Пенсионерка живет сама и почти не ходит.
Инспекторы Виталий Сова, Дмитрий Шинкаренко и Юлия Фирсова прибыли на вызов и постучались в квартиру.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Дверь никто не открывал. Была вероятность, что бабушке стало плохо, поэтому полицейские вместе с соседями открыли дверь. В помещении они обнаружили женщину на полу. Старушка рассказала, что упала, а самостоятельно подняться не смогла. По ее словам, она так лежала уже несколько дней.
Патрульные укрыли пенсионерку одеялом, чтобы согреть, и предоставили ей домедицинскую помощь. Также вызвали скорую. Информацию передали в социальную службу.
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