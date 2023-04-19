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  • З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

Сьогодні 10:59
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У Дніпрі на згарищі знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області. 

У середу, 19 квітня, до ДСНС надійшов виклик про пожежу на вулиці Перемоги в Шевченківському районі Дніпра. Приїхавши на місце інциденту вогнеборці встановили, що горить квартира в двоповерховому будинку. 

Приміщення було сильно задимленим, а з вікна було видно вогонь. Через годину займання ліквідували. На жаль, на згарищі рятувальники знайшли тіло 60-річного чоловіка. Знищено також домашнє майно на площі 24 квадратних метра. 

Гасили пожежу 10 вогнеборців та було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
 

Новости Днепра про З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

Новости Днепра про З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

Новости Днепра про З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

Новости Днепра про З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

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Новости Днепра про З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловікУкраїнська

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