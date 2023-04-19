З квартири валував чорний дим: у Дніпрі під час пожежі загинув 60-річний чоловік

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
У середу, 19 квітня, до ДСНС надійшов виклик про пожежу на вулиці Перемоги в Шевченківському районі Дніпра. Приїхавши на місце інциденту вогнеборці встановили, що горить квартира в двоповерховому будинку.
Приміщення було сильно задимленим, а з вікна було видно вогонь. Через годину займання ліквідували. На жаль, на згарищі рятувальники знайшли тіло 60-річного чоловіка. Знищено також домашнє майно на площі 24 квадратних метра.
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