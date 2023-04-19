Из квартиры валил черный дым: в Днепре во время пожара погиб 60-летний мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В среду, 19 апреля, в ГСЧС поступил вызов о пожаре на улице Победы в Шевченковском районе Днепра. Приехав на место инцидента, пожарные установили, что горит квартира в двухэтажном доме.
Помещение было сильно задымленным, а из окна было видно огонь. Через час возгорания ликвидировали. К сожалению, на пепелище спасатели нашли тело 60-летнего мужчины. Уничтожено также домашнее имущество на площади 24 квадратных метра.
Гасили пожар 10 пожарных и были задействованы 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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