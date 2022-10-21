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  • З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу

З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу

Сьогодні 16:29
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Безкоштовний автобус відтепер двічі на тиждень курсуватиме з деокупованих сіл Херсонської області до Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу

 

Про це в Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Запустили безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу. Він курсуватиме двічі на тиждень. У залежності від попиту кількість маршрутів може бути збільшена, – зазначив очільник ОВА.

Маршрут автобуса:

  • Мала Олександрівка (09:00)
  • Велика Олександрівка (09:20)
  • Новодмитрівка (09:42)
  • Старосілля (10:00),
  • прибуває до автовокзалу Кривого Рогу о 12:00.

Зворотний маршрут:

  • автовокзал Кривого Рогу (15:00)
  • Старосілля (17:00)
  • Новодмитрівка (17:20)
  • Велика Олександрівка (17:40)
  • Мала Олександрівка (18:00).

Повідомляється, що першим рейсом автобуса 20 жовтня вже скористалося 14 осіб.

Записуватися на автобус не потрібно, достатньо просто прийти на місце відправлення. Про дату виїзду транспорту людей заздалегідь попереджатимуть голови громад.

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