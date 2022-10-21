З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу

Безкоштовний автобус відтепер двічі на тиждень курсуватиме з деокупованих сіл Херсонської області до Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це в Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Запустили безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу. Він курсуватиме двічі на тиждень. У залежності від попиту кількість маршрутів може бути збільшена, – зазначив очільник ОВА.

Маршрут автобуса:

Мала Олександрівка (09:00)

Велика Олександрівка (09:20)

Новодмитрівка (09:42)

Старосілля (10:00),

прибуває до автовокзалу Кривого Рогу о 12:00.

Зворотний маршрут:

автовокзал Кривого Рогу (15:00)

Старосілля (17:00)

Новодмитрівка (17:20)

Велика Олександрівка (17:40)

Мала Олександрівка (18:00).

Повідомляється, що першим рейсом автобуса 20 жовтня вже скористалося 14 осіб.

Записуватися на автобус не потрібно, достатньо просто прийти на місце відправлення. Про дату виїзду транспорту людей заздалегідь попереджатимуть голови громад.