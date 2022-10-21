З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу

Про це в Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Запустили безкоштовний автобус із деокупованих населених пунктів Херсонщини до Кривого Рогу. Він курсуватиме двічі на тиждень. У залежності від попиту кількість маршрутів може бути збільшена, – зазначив очільник ОВА.
Маршрут автобуса:
Зворотний маршрут:
Повідомляється, що першим рейсом автобуса 20 жовтня вже скористалося 14 осіб.
Записуватися на автобус не потрібно, достатньо просто прийти на місце відправлення. Про дату виїзду транспорту людей заздалегідь попереджатимуть голови громад.
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