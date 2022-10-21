Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой Рог

Сегодня 16:29
просмотров

Бесплатный автобус теперь дважды в неделю будет курсировать из деоккупированных сел Херсонской области в Кривой Рог на Днепропетровщине.

Новости Днепра про С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой Рог

 

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Запустили бесплатный автобус из деоккупированных населенных пунктов Херсонщины в Кривой Рог. Он будет курсировать дважды в неделю. В зависимости от спроса количество маршрутов может быть увеличено, – отметил глава ОВА.

Маршрут автобуса:

  • Малая Александровка (09:00)
  • Большая Александровка (09:20)
  • Новодмитровка (09:42)
  • Староселье (10:00),
  • прибывает на автовокзал Кривого Рога в 12:00.

Обратный маршрут:

  • автовокзал Кривого Рога (15:00)
  • Староселье (17:00)
  • Новодмитровка (17:20)
  • Большая Александровка (17:40)
  • Малая Александровка (18:00).

Сообщается, что первым рейсом автобуса 20 октября уже воспользовалось 14 человек.

Записываться на автобус не нужно, достаточно просто прийти на место отправки. О дате выезда транспорта людей будут заранее предупреждать главы общин.

Читайте также:

Новости Днепра про С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой РогУкраїнська Новости Днепра про С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой РогРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, — британская разведка
    Новости Днепра
    Вчера 12:09
    РФ раздумывает над тем, чтобы вывести войска из Херсона, — британская разведка

    Россияне готовятся бежать из Херсона.

    Отказался сотрудничать: оккупанты расстреляли главного дирижера Херсонского театра
    Новости Украины
    15.10.2022 18:05
    Отказался сотрудничать: оккупанты расстреляли главного дирижера Херсонского театра

    Во временно оккупированном Херсоне российские военные убили украинского музыканта, главного…

    В ране завелись личинки: нацгвардейцы Кривого Рога помогли пленнику из армии РФ
    Новости Днепра
    06.10.2022 13:33
    В ране завелись личинки: нацгвардейцы Кривого Рога помогли пленнику из армии РФ

    Увиденое шокировало.

    «Херсон – это Украина»: руководитель ОП Ермак опубликовал загадочный пост
    Новости Украины
    17.09.2022 22:47
    «Херсон – это Украина»: руководитель ОП Ермак опубликовал загадочный пост

    Сегодня Херсон отмечает 244 года со дня основания.

    Последние новости

    Внутри был автомобиль: в Днепре горел гараж
    Внутри был автомобиль: в Днепре горел гараж

    Вчера, 20 октября, в 16.35 на линию «101» сообщили, что на улице Байкальской горит гараж.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса
    Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса

    В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после артобстрела.

    Сегодня 15:04
    просмотров
    Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)
    Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

    «Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков Днепра. Тут можно купить все: от мяса до заколки для волос. Каждый день сюда приходят трудится тысячи продавцов, грузчиков, и столько же покупателей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел базар…

    Сегодня 15:03
    просмотров
    В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности
    В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности

    На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры ввели режим тотальной экономии электроэнергии.

    Сегодня 15:02
    1
    просмотров
    В Днепре недалеко от ТРЦ «Приозерный» ДТП: движение затруднено
    В Днепре недалеко от ТРЦ «Приозерный» ДТП: движение затруднено

    Будьте внимательны!

    Сегодня 14:00
    0
    просмотров
    Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра
    Когда начнутся и закончатся осенние каникулы в школах Днепра

    Если вы вдруг забегались и не помните, когда в школах начинаются осенние каникулы, мы напоминаем вам.

    Сегодня 13:58
    просмотров
    В Днепропетровской области железнодорожник ждал оккупантов и ненавидел ВСУ
    В Днепропетровской области железнодорожник ждал оккупантов и ненавидел ВСУ

    В Днепропетровской области задержали очередных сторонников России.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    4 трендовых платья для зимы 2023
    4 трендовых платья для зимы 2023

    Зимние и осенние платья не так часто меняются на модных подиумах. Дизайнеры в основном ориентируются на одни и те же тренды, только незначительно видоизменяя их.

    Сегодня 13:19
    5
    просмотров
    В Днепре сегодня снова нет воды: где именно и почему
    В Днепре сегодня снова нет воды: где именно и почему

    В пятницу, 21 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Сегодня 13:03
    6
    просмотров
    К Земле приближается 30 тысяч астероидов: стоит ли бояться
    К Земле приближается 30 тысяч астероидов: стоит ли бояться

    Эксперты NASA заявили, что к Земле приближаются 30 тыс опасных астероидов, а средний размер одного такого космического объекта составляет около километра в ширину. Но также среди них есть и те, чья ширина составляет более 140 км. Пока что они находятся…

    Сегодня 12:43
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх