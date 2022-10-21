С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой Рог

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Запустили бесплатный автобус из деоккупированных населенных пунктов Херсонщины в Кривой Рог. Он будет курсировать дважды в неделю. В зависимости от спроса количество маршрутов может быть увеличено, – отметил глава ОВА.
Маршрут автобуса:
Обратный маршрут:
Сообщается, что первым рейсом автобуса 20 октября уже воспользовалось 14 человек.
Записываться на автобус не нужно, достаточно просто прийти на место отправки. О дате выезда транспорта людей будут заранее предупреждать главы общин.
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