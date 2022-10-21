С деоккупированной Херсонщины запустили бесплатный автобус в Кривой Рог

Бесплатный автобус теперь дважды в неделю будет курсировать из деоккупированных сел Херсонской области в Кривой Рог на Днепропетровщине.

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Запустили бесплатный автобус из деоккупированных населенных пунктов Херсонщины в Кривой Рог. Он будет курсировать дважды в неделю. В зависимости от спроса количество маршрутов может быть увеличено, – отметил глава ОВА.

Маршрут автобуса:

Малая Александровка (09:00)

Большая Александровка (09:20)

Новодмитровка (09:42)

Староселье (10:00),

прибывает на автовокзал Кривого Рога в 12:00.

Обратный маршрут:

автовокзал Кривого Рога (15:00)

Староселье (17:00)

Новодмитровка (17:20)

Большая Александровка (17:40)

Малая Александровка (18:00).

Сообщается, что первым рейсом автобуса 20 октября уже воспользовалось 14 человек.

Записываться на автобус не нужно, достаточно просто прийти на место отправки. О дате выезда транспорта людей будут заранее предупреждать главы общин.