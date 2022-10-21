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Усередині був автомобіль: у Дніпрі горів гараж

Сьогодні 15:23
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Учора, 20 жовтня, о 16:35 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Байкальській горить гараж.

Новости Днепра про Усередині був автомобіль: у Дніпрі горів гараж

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині гаража, в якому знаходився легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Займання локалізували о 16:46 та ліквідували о 17:10. Вогонь пошкодив внутрішні стіни гаража та легковик на загальній площі 20 кв. м.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Усередині був автомобіль: у Дніпрі горів гараж

Новости Днепра про Усередині був автомобіль: у Дніпрі горів гараж

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Стартовій більше двох годин горів металевий ангар (ФОТО).

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Новости Днепра про Усередині був автомобіль: у Дніпрі горів гаражУкраїнська

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