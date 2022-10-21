Усередині був автомобіль: у Дніпрі горів гараж

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині гаража, в якому знаходився легковий автомобіль Daewoo Lanos.
Займання локалізували о 16:46 та ліквідували о 17:10. Вогонь пошкодив внутрішні стіни гаража та легковик на загальній площі 20 кв. м.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Стартовій більше двох годин горів металевий ангар (ФОТО).
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