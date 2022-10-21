Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Боролися два місяці: у Дніпрі врятували тяжко поранену лікарку з Донеччини

Боролися два місяці: у Дніпрі врятували тяжко поранену лікарку з Донеччини

Сьогодні 15:04
просмотров

У Дніпрі медики врятували свою колегу з Донеччини, яка вижила після артобстрілу.
Новости Днепра про Боролися два місяці: у Дніпрі врятували тяжко поранену лікарку з Донеччини

 

Про це розповів керівник обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, у реанімації Дніпровської лікарні жінка провела два місяці. 36-річнв Ліля потрапила під артобстріл, коли вела прийом хворив в одному з медичних пунктів на Донеччині.

З великою втратою крові та ранами по всьому тілу її привезли до Дніпра рятувальники. У неї були травми голови, спини та ніг. Більше двох місяців вона знаходилася в реанімації сепсису. Увесь цей час за нею спостерігали медики. Зазначається, що к пацієнтки є восьмирічна донька, а чоловік воює на фронті.

І ось тепер жінка одужала та покинула стіни лікарні. Забирали її маленька донька та мама.

Новости Днепра про Боролися два місяці: у Дніпрі врятували тяжко поранену лікарку з ДонеччиниУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кам’яні лавки та 640 паль: як майже 100 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:03
    Кам’яні лавки та 640 паль: як майже 100 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі (ФОТО)

    «Озерка» - один із найбільших та найпопулярніших ринків Дніпра. Тут…

    У Дніпрі неподалік ТРЦ “Приозерний” ДТП: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    У Дніпрі неподалік ТРЦ “Приозерний” ДТП: рух ускладнено

    Будьте уважні!

    Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:58
    Коли почнуться та закінчаться осінні канікули в школах Дніпра

    Якщо ви раптом забігалися та не пам'ятаєте, коли в школах…

    У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    У Дніпрі сьогодні знову немає води: де саме та чому

    У п'ятницю, 21 жовтня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без…

    Наверх