Боролися два місяці: у Дніпрі врятували тяжко поранену лікарку з Донеччини

Про це розповів керівник обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
За його словами, у реанімації Дніпровської лікарні жінка провела два місяці. 36-річнв Ліля потрапила під артобстріл, коли вела прийом хворив в одному з медичних пунктів на Донеччині.
З великою втратою крові та ранами по всьому тілу її привезли до Дніпра рятувальники. У неї були травми голови, спини та ніг. Більше двох місяців вона знаходилася в реанімації сепсису. Увесь цей час за нею спостерігали медики. Зазначається, що к пацієнтки є восьмирічна донька, а чоловік воює на фронті.
І ось тепер жінка одужала та покинула стіни лікарні. Забирали її маленька донька та мама.Яна Юхименко
Автор:
«Озерка» - один із найбільших та найпопулярніших ринків Дніпра. Тут…
Будьте уважні!
Якщо ви раптом забігалися та не пам'ятаєте, коли в школах…
У п'ятницю, 21 жовтня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без…