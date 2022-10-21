Боролися два місяці: у Дніпрі врятували тяжко поранену лікарку з Донеччини

У Дніпрі медики врятували свою колегу з Донеччини, яка вижила після артобстрілу.

Про це розповів керівник обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, у реанімації Дніпровської лікарні жінка провела два місяці. 36-річнв Ліля потрапила під артобстріл, коли вела прийом хворив в одному з медичних пунктів на Донеччині.

З великою втратою крові та ранами по всьому тілу її привезли до Дніпра рятувальники. У неї були травми голови, спини та ніг. Більше двох місяців вона знаходилася в реанімації сепсису. Увесь цей час за нею спостерігали медики. Зазначається, що к пацієнтки є восьмирічна донька, а чоловік воює на фронті.

І ось тепер жінка одужала та покинула стіни лікарні. Забирали її маленька донька та мама.

Українська

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