Жорстка економія: у Кривому Розі вимкнули електрику 70 порушникам

У Кривому Розі вчора відімкнули електрику 70 об'єктам торгівлі, які не дотримувалися режиму економії.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зараз в Україні діє режим тотальної економії електроенергії. Людей та бізнесу закликають вимикати всі не критичні електроприлади та освітлення.

У Кривому Розі борються зі злісними порушниками режиму жорсткого заощадження електроенергії, вимикаючи їм світло. По місту ходять спеціальні патрулі, які слідкують, щоб підприємці вимикали світло. Під час вчорашнього рейду вони виявили 70 порушників. Усім їм відімкнули електрику.

Як я і попереджав, правила економії електроенергії у Кривому Розі контролюватимуться максимально жорстко. Вчора з 17.00 до глибокої ночі 19 зведених бригад, які включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у всіх без винятку районах, – зазначив Вілкул.

За словами Вілкула, перевірки продовжаться до того часу, поки в Україні діятиме режим економії електроенергії та енергетики не стабілізують систему.

Зазначимо, в Дніпрі теж обіцяли карати порушників, примусово вимикаючи їм електрику. Наразі невідомо чи були порушники серед дніпровських підприємців, яким відімкнули світло.

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