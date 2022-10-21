У Дніпрі у п’ятницю деякі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут

Сьогодні, 21 жовтня, з 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 прямуватимуть скороченими маршрутами — до вул. Трамвайної, без заїзду до пл. Старомостової.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом колії.
Тому враховуйте ці зміни під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси.
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