У Дніпрі у п’ятницю деякі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут

Важлива інформація!

Сьогодні, 21 жовтня, з 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 прямуватимуть скороченими маршрутами — до вул. Трамвайної, без заїзду до пл. Старомостової.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом колії.

Тому враховуйте ці зміни під час поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси.

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