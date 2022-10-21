Росія перекинула на Херсонщину дві тисячі мобілізованих, – Генштаб

Водночас окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників та вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери у Херсоні зупиняють роботу.
За уточненою інформацією, до лікарні населеного пункту Мелітополь Запорізької області прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневої поразки, завданої Силами оборони України.
Ворог не залишає спроб ведення наступальних дій у Бахмутському та Авдіївському напрямах.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опросне, Бахмут, Перемога та Мар’їнка Донецької області.
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку та продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення.
Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.
Ворожі удари одержали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Миколаїв; Нова Кам’янка та Мала Сейдемінуха Херсонської області та Гатище Харківської області.
Для своїх злочинів загарбники використовували крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін.
В інших напрямках ворог здійснював обстріли:
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник робив обстріли в районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Ненудного, Новоданилівки та Степової.
На Південнобузькому напрямку вогневої поразки постраждали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили понад 20 вильотів БПЛА різних типів.
Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено поразку 3 опорних пунктів та районів зосередження озброєння та військової техніки та 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА.
Воїни ракетних військ та артилерії вразили чотири пункти управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу супротивника.
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