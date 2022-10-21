У Дніпрі на Стартовій більше двох годин горів металевий ангар (ФОТО)

Пожежа сталася ввечері 20 жовтня у Соборному районі міста. Загорівся металевий ангар, з нього йшов сильний дим. Рятувальники потрапили всередину та почали гасити пожежу. Займання ліквідували через 2, 5 години.
Вогонь пошкодив речі, які знаходилися в ангарі на площі 70 кв. м. Постраждалих немає.
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