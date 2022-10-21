В Днепре в пятницу некоторые популярные трамваи временно изменят маршрут

Сегодня, 21 октября, с 11:00 до 14:00 трамваи №6 и №9 будут следовать сокращенными маршрутами — до ул. Трамвайной, без заезда на пл. Старомостовую.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Изменения связаны с ремонтом колеи.
Поэтому учитывайте это во время поездок по городу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса.
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