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  • У Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси

У Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси

Сьогодні 09:00
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25 та 26 жовтня у Дніпрі мешканці кількох житлових масивів залишаться без води. Усе через планові профілактичні роботи на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.

Новости Днепра про У Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси

Людям радять запастися водою на цей період. 

Так без води залишаться:

  • житловий масив Північний;
  • житловий масив Південний;
  • селище Шевченко.

Водопостачання відключать 25 жовтня, о 8:00, та повинні повернути 26 жовтня, о 19:00.

Якщо ви зіткнулися з проблемою незапланованого відключення води – зверніться у контакт-центр Дніпровської міськради по одному з номерів: (056) 732-12-12(095) 732-12-12(096) 732-12-12(073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адресиРусский

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