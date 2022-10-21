У Дніпрі декілька житлових масивів на два дні залишаться без води: адреси

Людям радять запастися водою на цей період.
Так без води залишаться:
Водопостачання відключать 25 жовтня, о 8:00, та повинні повернути 26 жовтня, о 19:00.
Якщо ви зіткнулися з проблемою незапланованого відключення води – зверніться у контакт-центр Дніпровської міськради по одному з номерів: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.
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