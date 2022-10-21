9-річний хлопчик із Кривого Рогу заробив 5000 грн для ЗСУ

На рівні з дорослими допомагає Збройним Силам України і дев’ятирічний Матвій Матвійчук. Нещодавно, граючи на флейті, хлопчик зібрав п’ять тисяч гривень на ремонт машини.

Про це повідомили в Інгулецькій райраді.

У мирному житті Матвій займався тхеквондо в ДЮСШ №2, з семи років ще й ходив до музичної школи. Музичний інструмент – флейту – він обрав самостійно. Самостійно хлопчик вирішив і допомагати військовим, коли почалась війна. Робив те, що вміє краще за все. А зараз, у дев’ять років, краще за все він вміє грати на флейті. Саме цей його талант та небайдужість дозволили зібрати досить непогану суму грошей, яка, звісно, стане у нагоді нашим військовим.

“Пишаємося Матвієм. Шкода, що йому та іншим українським дітям доводиться дорослішати так рано, та це реалії сьогодення”, – зазначили чиновники.

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