9-річний хлопчик із Кривого Рогу заробив 5000 грн для ЗСУ

Про це повідомили в Інгулецькій райраді.
У мирному житті Матвій займався тхеквондо в ДЮСШ №2, з семи років ще й ходив до музичної школи. Музичний інструмент – флейту – він обрав самостійно. Самостійно хлопчик вирішив і допомагати військовим, коли почалась війна. Робив те, що вміє краще за все. А зараз, у дев’ять років, краще за все він вміє грати на флейті. Саме цей його талант та небайдужість дозволили зібрати досить непогану суму грошей, яка, звісно, стане у нагоді нашим військовим.
“Пишаємося Матвієм. Шкода, що йому та іншим українським дітям доводиться дорослішати так рано, та це реалії сьогодення”, – зазначили чиновники.
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