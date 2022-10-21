Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса

Сегодня 09:00
просмотров

25 и 26 октября в Днепре жители нескольких жилых массивов останутся без воды. Все из-за плановых профилактических работ на очистных сооружениях насосно-фильтровальной станции водоснабжения Нижнеднепровск-Узел.

Новости Днепра про В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса

Людям рекомендуется запастись водой на этот период. 

Так без воды останутся:

жилой район Северный;
жилой район Южный;
п. Шевченко.

Подача воды будет отключена 25 октября в 8:00 и должна быть возобновлена 26 октября в 19:00.

Если вы столкнулись с проблемой незапланированного отключения воды – обратитесь в контакт-центр Днепровского городского совета по одному из номеров: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адресаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб

    В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на…

    Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области

    Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области…

    В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев

    В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней…

    9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ

    Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей…

    Последние новости

    Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб
    Россия перебросила в Херсонскую область две тысячи мобилизованных, — Генштаб

    В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области
    Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области

    Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области без обстрелов, ракетных ударов и даже тревог.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев
    В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев

    В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней комнате.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ
    9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ

    Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей Матвейчук. Недавно, играя на флейте, мальчик собрал пять тысяч гривен на ремонт автомобиля.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет пасмурная погода
    Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

    Зонт можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Солдат Национальной гвардии из Каменского погиб в Сумской области
    Солдат Национальной гвардии из Каменского погиб в Сумской области

    В боях с российскими оккупантами в Сумской области погиб Владимир Серелега, солдат Национальной гвардии из Каменского.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС
    Это может стать исторической катастрофой: оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС

    Российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Европейским советом

    Вчера 21:15
    просмотров
    Подкуп мэра Днепра: суд избрал меру пресечения с залогом в несколько раз меньше взятки
    Подкуп мэра Днепра: суд избрал меру пресечения с залогом в несколько раз меньше взятки

    Суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб
    ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать два района сосредоточения вооружения и военной техники и сбить 15 иранских дронов.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света
    В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света

    В компании Yasno создали чат-бот, который будет предупреждать об отключении света в Днепропетровской области.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх