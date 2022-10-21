В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса

Если вы столкнулись с проблемой незапланированного отключения воды – обратитесь в контакт-центр Днепровского городского совета по одному из номеров: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Подача воды будет отключена 25 октября в 8:00 и должна быть возобновлена 26 октября в 19:00.

Так без воды останутся:

Людям рекомендуется запастись водой на этот период.

25 и 26 октября в Днепре жители нескольких жилых массивов останутся без воды. Все из-за плановых профилактических работ на очистных сооружениях насосно-фильтровальной станции водоснабжения Нижнеднепровск-Узел.

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