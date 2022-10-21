В Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса

Людям рекомендуется запастись водой на этот период.
Так без воды останутся:
жилой район Северный;
жилой район Южный;
п. Шевченко.
Подача воды будет отключена 25 октября в 8:00 и должна быть возобновлена 26 октября в 19:00.
Если вы столкнулись с проблемой незапланированного отключения воды – обратитесь в контакт-центр Днепровского городского совета по одному из номеров: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.
Автор:
В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на…
Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области…
В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней…
Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей…
В Херсонскую область для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыли две тысячи российских мобилизованных.
Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области без обстрелов, ракетных ударов и даже тревог.
В Каменском мужчина ограбил квартиру, пока хозяева находились в дальней комнате.
Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей Матвейчук. Недавно, играя на флейте, мальчик собрал пять тысяч гривен на ремонт автомобиля.
Зонт можно оставлять дома!
В боях с российскими оккупантами в Сумской области погиб Владимир Серелега, солдат Национальной гвардии из Каменского.
Российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Европейским советом
Суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать два района сосредоточения вооружения и военной техники и сбить 15 иранских дронов.
В компании Yasno создали чат-бот, который будет предупреждать об отключении света в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!