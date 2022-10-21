Боролись два месяца: в Днепре спасли тяжело раненого врача из Донбасса

В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после артобстрела.

Об этом рассказал руководитель областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, в реанимации днепровской больницы женщина провела два месяца. 36-летняя Лиля попала под артобстрел, когда вела прием больных в одном из медицинских пунктов Донецкой области.

С большой кровопотерей и ранами по всему телу ее привезли в Днепр спасатели. У нее были травмы головы, спины и ног. Более двух месяцев она находилась в реанимации сепсиса. Все это время за ней наблюдали медики. Отмечается, что у пациентки есть восьмилетняя дочь, а муж воюет на фронте.

И вот теперь женщина поправилась и покинула стены больницы. Забирали ее маленькая дочь и мама.

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