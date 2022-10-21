“Ось і вся конспірологія”: мер Дніпра про НАБУ та моток чорних ниток

Нещодавно ми писали, що колишній народний депутат України Максим Микитась намагався підкупити мера Дніпра хабарем у розмірі 22 млн євро.

Це викликало неабиякий резонанс у ЗМІ та серед звичайних громадян.

Учора стало відомо, що суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 260 млн грн.

Це прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Також міський голова Дніпра розповів історію про моток чорних ниток.

Так ось, я розповім вам про… нитки. Так-так, про нитки. Звичайно, я міг би розповісти вам про “Бритву Оккама” і про те, що не потрібно плодити сутності без необхідності. Але до чого ці філософські екзерсиси? Кому вони цікаві? Отож, коли я прийшов у НАБУ, то побачив на столі моток ниток. Жирний такий моток. Ну я й говорю детективам: «Ви що, як єврейський кравець Ізя зі старого анекдоту строчите тут кальсони для Червоної Армії?» А вони мені у відповідь: “Ні, ми нитками зшиваємо кримінальні справи, ну, звичайно, у нас є електронний документообіг, але паперовий теж є”. А я їм: «А чого нитки чорні?» А вони мені: «А ми не шиємо справи білими нитками. Так зрозуміліше?”

І тут я прозрів. Після того, як за весь час мого мерства, при всій владі, при всіх президентах і на кожних виборах, мені вигадували пачками кримінальні справи, які НІЧИМ і НІКОЛИ не закінчувалися, бо були кришталево чистою та огидно неприкритою політичною заказухою (один Міст чого вартий), то я, нарешті, побачив правоохоронців, які не шиють справи білими нитками. Це майже як вийти вранці з під’їзду і зустріти на вулиці динозавра.

І тут я остаточно поплив… Я взяв нитки, засунув їх до себе в рюкзак і сказав: «Так, тепер це мій подарунок». Усе. Ось і вся конспірологія. Не шити справи білими нитками. Адже це так просто, правда? – написав Борис Філатов.